Actualidade

Um casal de cidadãos nacionais foi constituído arguido por suspeitas de prática de crimes de auxílio à imigração ilegal e exploração laboral em Coimbra, anunciou hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

As duas pessoas, com 24 e 33 anos, são suspeitas "da prática de atividades criminais, designadamente auxílio à imigração ilegal e exploração laboral de cidadãos estrangeiros em situação irregular no país", afirmou o SEF, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A constituição dos arguidos surge na sequência de uma operação do SEF em Coimbra, coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal, que decorreu no início da semana.