Covid-19

A União Africana e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) vão, nas próximas semanas, definir as regras e o enquadramento da distribuição da vacina contra a covid-19.

"Identificar uma vacina é crítico para diminuir os contágios e fazer voltar a sociedade e a economia ao normal e para o desenvolvimento de África", disse o diretor do África CDC no encerramento do seminário de dois dias sobre 'Liderança de África no Desenvolvimento e Acesso a uma Vacina da Covid-19'.

"Nas próximas semanas vamos definir as regras e os procedimentos para a distribuição da vacina contra a covid-19", disse John Nkengasong.