Actualidade

Uma exposição sobre a obra do pintor Manuel Amado, que morreu no ano passado, vai ser inaugurada na sexta-feira, no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, em Lisboa, para homenagear o artista, e revelar alguns inéditos.

"Manuel Amado - Pintura sem Álibi" dará título a esta mostra com curadoria de Mariana Pinto dos Santos, e um total de 37 obras, algumas delas inéditas, provenientes de coleções particulares, a maioria pertencente à coleção da Fundação Millennium BCP.

Arquiteto de formação, Manuel Amado (1938-2019) manteve sempre atividade de pintor em paralelo, e acabou por se dedicar inteiramente à pintura a partir da segunda metade da década de 1980.