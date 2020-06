Covid-19

O Iraque registou nas últimas 24 horas perto de 2.500 casos do novo coronavírus e 107 mortes, dois números recorde num país em que o debilitado sistema de saúde corre o risco de falir sob a pressão da covid-19.

Desde o início, a epidemia mundial do novo coronavírus parecia poupar o Iraque, mas nas últimas semanas a situação mudou no país de 40 milhões de habitantes, devastado pelas guerras e com serviços públicos decadentes há décadas.

O Ministério da Saúde indicou hoje que o Iraque conta com 39.139 infetados, dos quais 1.437 morreram e 18.051 estão curados.