Covid-19

Dois doentes do Serviço de Urgência do Hospital de Torres Vedras infetados com o vírus da covid-19 morreram hoje, elevando para três o número de óbitos nesta unidade, informou o Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

"Dos 10 doentes confirmados como positivos, dois faleceram nas últimas horas", disse à agência Lusa a presidente do conselho de administração do CHO, Elsa Baião, ressalvando que a instituição "aguarda ainda o resultado de vários testes realizados a utentes" do Hospital de Torres Vedras.

O número de óbitos relacionados com o foco de infeção por covid-19 surgido no Serviço de Urgência Geral do Hospital de Torres Vedras aumenta assim para três, depois de na terça-feira ter morrido um outro doente.