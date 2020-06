Actualidade

O Sporting renovou hoje contrato com o jovem Tiago Tomás, de 18 anos, até 2025, no qual incluiu uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, anunciou hoje o clube na sua página oficial na internet.

O internacional sub-19, que esta época jogou pelas equipas de sub-19 e de sub-23 do Sporting, já tem trabalhado com a equipa principal, sob orientação de Rúben Amorim, a quem não poupa elogios: "O Rúben, além de ser um grande treinador, tem estado a apostar muito na formação, como temos visto nos últimos jogos. O medo de não arriscar em nós é um ponto forte dele. Gostamos dessa faceta e só nos resta mostrar o nosso valor, dar tudo nos treinos e esperar pela nossa oportunidade."

Elogios que estende à escola de formação do Sporting, que considera continuar a ser "uma das melhores do mundo, ao contrário do que se tem dito" e aponta como prova disso "a mais recente fornada de jogadores que está a emergir e que começa a dar cartas na equipa principal, sinal de que "têm qualidade e que o trabalho na formação tem sido extraordinário".