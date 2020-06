Covid-19

O Governo cabo-verdiano prevê 31,6 milhões de euros para reforçar o Sistema Nacional de Saúde, através do Orçamento do Estado Retificativo para 2020, numa aposta que passa também por parcerias público-privadas para serviços de saúde.

Em nota divulgada hoje, a propósito das reuniões que tem mantido com vários setores sobre o Orçamento Retificativo, a levar ao parlamento ainda este mês, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, afirma que o setor da saúde, nomeadamente devido aos efeitos da pandemia de covid-19, será "a primeira prioridade do Governo" nessa proposta.

Através do "novo Orçamento" para 2020, explica Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, o Governo pretende, "entre outras medidas e políticas, assegurar, com sentido de imperatividade, os cuidados de diagnóstico e de tratamento dos doentes da covid-19", bem como "privilegiar a reformulação do sistema de vigilância epidemiológica para dar resposta em contexto de emergências sanitárias".