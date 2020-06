Covid-19

O Governo aprovou hoje o dever cívico de recolhimento domiciliário em 19 freguesias de cinco dos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), designadamente de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures, a partir de 01 de julho.

Em conferência de imprensa, após uma reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, disse que, enquanto o conjunto da AML vai passar a estar em estado de contingência devido à covid-19 e o resto do continente português passa a estado de alerta (menos grave), a situação de calamidade é mantida no conjunto das 19 freguesias da AML "onde se concentra, neste momento, o foco de maior preocupação de novos casos registados".

A medida tem efeitos a partir das 00:00 de 01 de julho (próxima quarta-feira). A atual situação de calamidade aplicada a todo o território continental termina às 23:59 do dia 28 (domingo), mas, segundo informação do Governo disponibilizada à agência Lusa, vai ser prolongada até ao final do dia 30.