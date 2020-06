Covid-19

O Luxemburgo vai financiar ações de combate à covid-19 em Cabo Verde com mais de 1,6 milhões de euros, conforme convenções a assinar esta sexta-feira, na Praia, pelos dois governos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Governo cabo-verdiano explica que a primeira convenção de financiamento, no valor de 1,134 milhões de euros, destina-se ao "apoio aos municípios no combate à covid-19". Consiste em financiar intervenções ao nível do saneamento e saúde pública, mas também no apoio às famílias mais afetadas pela pandemia.

A segunda convenção de financiamento a assinar, no valor de 494.633 euros, vai suportar os custos com os 33 especialistas de saúde cubanos que estão em Cabo Verde para apoiar as autoridades locais no combate à pandemia. A equipa cubana, que será assim financiada pelo Luxemburgo, é composta por 18 médicos, dez enfermeiros e cinco técnicos de saúde.