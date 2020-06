Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que se revê totalmente na síntese "absolutamente correta" feita na quarta-feira pelo Presidente da República sobre a reunião com os especialistas no Infarmed.

Na conferência de imprensa realizada hoje após o Conselho de Ministros que tomou um conjunto de medidas para a continuidade do desconfinamento devido à covid-19, António Costa foi questionado pelos jornalistas sobre as visões contraditórias apresentadas no final da reunião com especialistas de quarta-feira e sobre o PSD, no final desse encontro, ter falado de uma "segunda onda" da pandemia a atingir Área Metropolitana de Lisboa.

"As sessões do Infarmed têm sido amplamente participadas e a síntese tem sido feita sempre pelo senhor Presidente da República e eu nenhum reparo tenho a fazer à síntese feita pelo senhor Presidente da República que foi absolutamente correta e revejo-me totalmente na síntese que fez", garantiu.