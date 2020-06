Covid-19

O representante no Alentejo da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) admitiu hoje existir um "sentimento de algum pânico" nestas instituições na região, devido ao surto de covid-19 num lar em Reguengos de Monsaraz (Évora).

"Neste momento, achamos que há necessidade de descer concretamente ao terreno e perceber" qual a situação nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) "porque há um bocadinho o sentimento de algum pânico desde que aconteceu esta situação em Reguengos de Monsaraz", disse Tiago Abalroado.

O interlocutor da CNIS na região do Alentejo para este período da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 reconheceu à agência Lusa que existe alguma preocupação entre as IPSS devido ao foco de covid-19 no Lar da Fundação Maria Inácio Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), surgido há precisamente uma semana.