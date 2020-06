Covid-19

O número de pessoas contaminadas com covid-19 em Oliveira do Bairro subiu para 12, devido a um surto infeccioso num bar na sede do concelho, informou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro.

"A Unidade de Saúde Pública (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACeS BV) informa que, no âmbito da investigação ao surto de covid-19 verificado em Oliveira do Bairro, após deteção dos primeiros casos, foram identificados, telefonicamente e presencialmente, 140 contactos e realizados 120 testes", revelaram as autoridades, em comunicado.

Numa altura em que ainda são aguardados os resultados da maioria dos testes, são já conhecidos 12 casos positivos, registando-se 39 testes negativos.