Actualidade

O PCP divulgou hoje um vídeo e as regras sanitárias para a festa do Avante, que mantém na agenda apesar da pandemia de covid-19, com um aumento de mais 10 mil metros quadrados para os visitantes.

Na edição de hoje do Avante, órgão oficial do PCP, são publicadas duas páginas em que se descreve, ao pormenor, as "medidas de segurança sanitária impostas pelo surto epidémico de covid-19" para superar "o grande desafio" - realizar a festa em tempo de pandemia - que "fácil não será", mas "não será seguramente impossível".

"Só quem não conhecer o coletivo partidário comunista e os amigos da Festa do Avante! é que poderá sinceramente duvidar do êxito de tal empreendimento", segundo o jornal do PCP, cujo líder, Jerónimo de Sousa, que não dá como certa a realização da festa na Quinta da Atalaia, Seixal, mas continua a prepará-la.