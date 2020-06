Covid-19

A Madeira mantém apenas dois casos de covid-19 ativos detetados no Aeroporto Cristiano Ronaldo e um acumulado de 90 recuperados, informou hoje o Instituto de Administração da Saúde da região (IASAUDE).

"A região regista um total de 90 casos recuperados e dois casos ativos", diz o boletim epidemiológico divulgado pela autoridade de saúde do arquipélago da Madeira.

No mesmo documento, o IASAUDE menciona que "os casos ativos, diagnosticados na terceira semana de junho, no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares".