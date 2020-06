Covid-19

Três trabalhadores portugueses de um matadouro na Alemanha estão infetados com covid-19, na localidade de Gütersloh, que está desde terça-feira em confinamento, dise à Lusa um dirigente associativo local.

No total, e de acordo com informações reveladas à agência Lusa por Miguel Loureiro, da Associação Portuguesa de Gütersloh, há no total sete portugueses a trabalhar na empresa de carne Tönnies e todos estão "fora de perigo".

A empresa tem cerca de 1.500 casos de covid-19, mas nenhum dos três portugueses infetados teve de ser hospitalizado e todos estão a recuperar bem e em casa, acrescentou a mesma fotne.