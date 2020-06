Actualidade

Os tenistas portugueses João Sousa, Pedro Sousa e Gastão Elias regressaram hoje à competição, após a paragem devido à pandemia covid-19, com vitórias no primeiro torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT).

Na Vale do Lobo Tennis Academy, em Loulé, o experiente vimaranense, de 31 anos, bateu o jovem Miguel Gomes, jogador do Clube de Ténis de Alcobaça, de apenas 17 anos, em apenas dois 'sets', por 6-3 e 6-2.

"Foi uma boa vitória depois de tanto tempo sem jogar. Nem sempre é fácil de lidar com essa pressão miudinha de ter de jogar bem, sabendo que é um jovem com muito talento, que vem motivado para jogar comigo, e, obviamente, depois de tanto tempo parado, devido a esta pandemia, lidar com essa situação não foi fácil", começou por reconhecer.