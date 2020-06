Covid-19

O Governo aprovou hoje a criação do Programa Bairros Saudáveis, de âmbito nacional, que visa financiar projetos locais de iniciativa participativa, para melhorar as condições sanitárias, inclusive das comunidades afetadas pela pandemia, dispondo de 10 milhões de euros.

"Permitirá financiar um conjunto de projetos, consoante a sua tipologia, entre 5.000, 25.000 e 50.000 euros, e tem um conjunto de objetivos definidos no que diz respeito à saúde pública, à higienização, à melhoria das condições de habitabilidade, às condições sanitárias nos bairros e na envolvente", avançou o primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa, após uma reunião do Conselho de Ministros, sobre o processo de desconfinamento devido à pandemia da covid-19.

Indicando que o programa dispõe de "uma dotação de 10 milhões de euros", para projetos a "executar em 2020 e 2021", António Costa reforçou que é de âmbito nacional, para "financiar projetos locais de iniciativa participativa das comunidades, de forma a melhorar as condições sanitárias em cada um dos bairros do conjunto do país".