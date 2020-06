Covid-19

O judoca Jorge Fonseca, campeão mundial de judo em -100 kg, disse hoje que foi com "surpresa e consternação" que soube ter testado positivo à covid-19, e que, após a quarentena, voltará a estar focado na preparação.

"Foi com surpresa e consternação que recebi esta notícia pois estou convicto de ter sempre cumprido com rigor todas as orientações da Direção-Geral da Saúde e da Federação Portuguesa de Judo (FPJ)", disse o judoca, que esteve sempre assintomático, em comunicado enviado à agência Lusa.

Jorge Fonseca, o primeiro judoca português a sagrar-se campeão mundial, no último ano, em Tóquio, preparava-se na quarta-feira para iniciar um estágio das seleções em Coimbra, que decorrerá até sábado, quando foi surpreendido com o resultado do teste.