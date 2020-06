Actualidade

O mandato dos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP) vai ser prolongado até ao fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a decorrer em 2021, decisão aprovada hoje pela "unanimidade" da assembleia plenária do organismo.

Face às "circunstâncias extraordinárias" resultantes da pandemia da covid-19, que ditou o adiamento dos Jogos por um ano, a Comissão Executiva do COP, liderado por José Manuel Constantino, decidiu propor o prolongamento do mandato, ficando somente por definir a data precisa do ato eleitoral, "que acontecerá durante o primeiro trimestre de 2022".

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que deveriam decorrer entre 24 de julho e 09 de agosto deste ano, foram adiados para o período entre 23 de julho a 08 de agosto de 2021, devido à pandemia de covid-19.