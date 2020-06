Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje o relatório de contas do ano passado com os votos contra do PSD, CDS-PP e PCP, tendo só o PS e o BE votado favoravelmente o documento.

Também as contas das empresas municipais foram aprovadas na reunião privada realizada esta manhã, que durou mais de seis horas.

Após a sessão, o vereador do PCP Jorge Alves considerou, em declarações à agência Lusa, que as contas apresentadas têm qualidade técnica, "resultados interessantes" e são "equilibradas", ressalvando, porém, que o município continua "muito aquém nas respostas que a população precisa".