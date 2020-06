Covid-19

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou hoje o estado de emergência no país até 25 de julho devido ao aumento de casos provocados pelo novo coronavírus e possível expansão do contágio para as regiões.

"É renovado o estado de emergência em todo o território nacional, por um período de 30 dias", refere o decreto presidencial enviado à imprensa.

O decreto estabelece que o estado de emergência, prolongado pela sexta vez, começa às 00:00 de dia 26 de junho e termina às 00:00 de 25 de julho, podendo ser renovado.