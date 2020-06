Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, nomeou hoje o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para ministro da Educação do país, sucedendo no cargo a Abraham Weintraub, que saiu do Governo na semana passada.

O anúncio foi feito pelo próprio chefe de Estado na rede social Facebook, onde partilhou uma foto sua ao lado do novo responsável pela pasta da Educação.

"Informo a nomeação do Professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de Ministro da Educação. Decotelli é bacaharel em Ciências Económicas pela UERJ [Universidade do Estado do Rio de Janeiro], mestre pela FGV [Fundação Getulio Vargas], doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha", escreveu o mandatário.