Covid-19

Cabo Verde reviu hoje em baixa os casos diários de coronavírus para quatro, um dos quais em São Miguel, ilha de Santiago, que passa a ser o 13.º concelho do país a diagnosticar a doença, segundo fonte oficial.

As informações foram avançadas pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, na habitual conferência de imprensa, na cidade da Praia, para fazer o ponto de situação da doença no país, indicando que o país registou hoje quatro casos, e não cinco como foi anunciado de manhã no comunicado do Ministério da Saúde.

O porta-voz do ministério cabo-verdiano esclareceu que, na habitual revisão dos casos, constatou-se que um dos que se pensava que era novo, afinal já estava notificado e era uma amostra de controlo.