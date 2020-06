Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que apenas pensa em vencer o Belenenses SAD, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, sem pensar nos resultados dos adversários próximos na classificação.

"Penso em vencer o Belenenses, jogo a jogo. Tendo este novo projeto, com tanta juventude, o único foco é o próximo jogo", afirmou, acrescentando: "Temos muito para crescer, para finalizar bem a temporada. O lugar europeu não está certo, estamos mais perto de perder esse lugar do que do segundo lugar. Temos de pensar assim."

Em conferência de imprensa de antevisão à partida com os 'azuis', Rúben Amorim falou num "dia emotivo para a equipa", face ao abandono do defesa internacional francês Jérémy Mathieu, que se lesionou gravemente num treino e antecipou a decisão de colocar um ponto final na carreira, aos 36 anos.