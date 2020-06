Covid-19

Angola registou 15 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, a maior subida num só dia desde o início da pandemia no país, com o país a a ultrapassar a barreira das 200 infeções, foi hoje anunciado.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda, os 15 casos positivos correspondem a pacientes com idades compreendidas entre 5 e 67 anos, sendo 10 do sexo feminino e cinco masculino, todos de Luanda.

Dois casos são de contaminação local, relacionados com a Clínica Multiperfil, onde se registaram várias infeções, um relacionado com um dos infetados do bairro Hoji-Ya-Henda e sete "com outros casos".