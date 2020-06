Incêndios

O Governo aprovou hoje o regime jurídico de arrendamento forçado nas Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), zonas percorridas por incêndios com áreas superiores a 500 hectares, permitindo que o Estado se substitua ao papel dos proprietários.

"Nas situações em que os proprietários não manifestem a intenção de executar, voluntariamente, as intervenções apoiadas e previstas na Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP) para o seu prédio, o Estado pode substituir-se na execução dessas intervenções inadiáveis, recorrendo ao arrendamento forçado", avançou o gabinete do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes.

Em causa está uma proposta de lei do Governo que estabelece o regime jurídico do arrendamento forçado, que se aplica nas AIGP, e que foi hoje aprovada em Conselho de Ministros, aguardando agora votação na Assembleia da República, uma vez que se trata de "direitos, liberdades e garantias (direito de propriedade privada e exploração económica versus arrendamento forçado), e bases do ordenamento do território e do urbanismo".