Actualidade

Treze combatentes de uma fação iraquiana pró-Irão foram hoje presos por terem disparado 'rockets' contra americanos, a primeira detenção desde que este tipo de ataque acontece há oito meses, anunciaram as autoridades daquele país.

Uma fonte do Governo e duas autoridades de segurança revelaram à agência de notícias France-Presse (AFP) que os 13 homens foram presos num bairro no sul de Bagdade, na posse de várias plataformas para lançamento de 'rockets'.

Os detidos pertencem às brigadas do Hezbollah, a fação pró-Irão mais radical do país, que Washington acusa regularmente de estar por trás dos ataques com 'rockets' contra soldados e diplomatas no Iraque, segundo as mesmas fontes.