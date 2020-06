Actualidade

Um tribunal federal brasileiro revogou na quinta-feira as 12 detenções temporárias autorizadas pelo juiz Marcelo Brettas contra alvos de uma operação sobre fraudes na empresa estatal de energia nuclear do Brasil Eletronuclear.

De acordo com a decisão do desembargador federal Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, houve "violação aos princípios constitucionais da não autoincriminação e da presunção de inocência".

Ivan Athie aceitou assim um pedido de 'habeas corpus' enviado pela defesa de Ana Cristina Silva Toniolo, filha do ex-presidente da Eletronuclear Othon Pinheiro da Silva, e estendeu a revogação da prisão temporária a todos os restantes investigados da operação.