Covid-19

O México ultrapassou nesta quinta-feira os 200 mil casos confirmados e as 25 mil mortes por covid-19, após registar 6.104 infeções e 736 óbitos nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, o México acumulou 202.951 casos e 25.060 mortes, informaram as autoridades numa conferência de imprensa no Palácio Nacional da Cidade do México.

Os contágios duplicaram em 22 dias, o mesmo acontecendo ao número de mortos, em apenas 20 dias.