Covid-19

O responsável da Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou hoje que Timor-Leste se mantenha "alerta e vigilante" e continue a avançar nos preparativos do sistema de saúde para poder responder a eventuais novos casos de covid-19.

Rajesh Pandav disse à Lusa que, até agora, a combinação de medidas de saúde pública, medidas sociais e um "controlo inteligente" das fronteiras, permitiu ao país estar atualmente sem casos ativos, com um número baixo de doentes infetados.

"Mas Timor-Leste partilha uma fronteira terrestre com a Indonésia. Os casos na Indonésia e noutras partes do mundo, especialmente na Ásia, estão a aumentar. E é provável que vejamos esse efeito aqui também no futuro próximo", considerou.