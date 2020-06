Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou uma moção de desagrado relativamente ao plano de voos e rotas da TAP, do PSD, e outra do BE face ao "tratamento discriminatório" que tem sido dado ao aeroporto da cidade.

As duas moções, cujos pontos foram votados individualmente, foram apresentadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu pela primeira vez, na quinta-feira, depois de a covid-19 assolar o país.

Do documento apresentado pelos sociais-democratas, apenas foi aprovada, com a abstenção da CDU e do BE, a proposta de reiterar o "total desacordo com o plano de voos e de rotas" divulgado pela administração da companhia aérea em junho, que para o PSD reflete uma "visão divisionista e restritiva do país".