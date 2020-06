Covid-19

A Assembleia Municipal do Porto aprovou na quinta-feira uma moção do movimento 'Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido' que recomenda ao Governo a definição de orientações sobre como deve reabrir e ser organizado o novo ano letivo.

A proposta, apresentada pelos deputados do movimento independente na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, foi aprovada com a abstenção do PS, BE e PAN.

Segundo André Noronha, deputado do movimento, no que concerne à educação, existe "um certo vazio", tendo a moção o intuito de "exortar o Governo a definir e informar" sobre como deve ser organizado o próximo ano letivo.