Covid-19

O chefe do executivo de Macau apontou para dezembro o início da recuperação económica do território, avisando que o Governo pretende conter as despesas, mas só aquelas não "relacionadas com o bem-estar dos cidadãos".

Citado num comunicado divulgado hoje, Ho Iat Seng afirmou que o Governo não está a equacionar para já mais medidas de apoio económico à população, até porque há apoios económicos vão estender-se até dezembro, "altura em que espera um começo na recuperação da economia de Macau".

Ho Iat Seng disse ainda, à margem das corridas dos Barcos de Dragão, na quinta-feira, acreditar que se em julho "o Interior da China e outros locais avançarem com a abertura das fronteiras com Macau, certamente irá ser um suporte para a economia".