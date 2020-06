Covid-19

Quase 80% dos estudantes do ensino superior do Porto diz ter sentido "aumento do estado de ansiedade ou depressão" por causa da pandemia de covid-19, disse hoje à Lusa o presidente da Federação Académica da cidade.

Um inquérito realizado na primeira semana deste mês - entre 01 e 08 de junho -, a 2.217 estudantes do ensino superior público, privado e ensino cooperativo da academia do Porto, concluiu que 78% dos alunos diz ter sentido "aumento do estado de ansiedade, depressão ou outro", informou Marcos Alves Teixeira, presidente da Federação Académica do Porto (FAP), numa entrevista telefónica à Lusa.

O dirigente estudantil confessou que ficou "chocado" com os resultados da pandemia na saúde mental dos estudantes.