Covid-19

O aeroporto de Orly, em Paris, começou hoje a funcionar com a descolagem de um voo com destino ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto, depois de um encerramento de quase três meses devido à propagação do novo coronavírus.

Um avião da companhia de baixo custo Transavia descolou às 06:25 (05:25 em Lisboa) tornando-se na primeira ligação efetuada no aeroporto situado no sul da capital francesa, desde o dia 31 de março.

Para assinalar a primeira ligação, os bombeiros do aeroporto molharam o aparelho com jatos de água.