Covid-19

(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO) Luanda, 26 jun 2020 (Lusa) - A quatro dias da data prevista para o reinício das viagens internacionais para Luanda, as incertezas sobre o regresso preocupam muitos portugueses que trabalham em Angola e estão retidos, desde março, em Portugal devido ao fecho das fronteiras angolanas. (CORRIGE NÚMERO DE DIAS PARA A DATA DO REÍNICIO DAS VIAGENS, QUE É QUATRO E NÃO SEIS)

O país africano encerrou o seu espaço aéreo a 20 de março, para conter a pandemia de covid-19, com exceção de voos humanitários e de carga, e tem prevista a retoma dos voos comerciais para 30 de junho, ainda sujeitos à confirmação das autoridades sanitárias, segundo o decreto executivo conjunto 180/2020, que regula o regresso ao país de cidadãos nacionais e estrangeiros durante o período de calamidade pública, que vigora desde 26 de maio.

No entanto, as condições de quarentena e a realização de testes para despistar a covid-19, não estão suficientemente claras, segundo alguns portugueses contactados pela Lusa que continuam sem saber quando poderão voltar a Luanda.