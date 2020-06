Actualidade

A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) vai lançar na próxima quarta-feira a "Campanha de Prevenção de Afogamentos de Crianças e Jovens", alertando que anualmente morrem em média nove crianças, sobretudo em piscinas.

Em comunicado, a APSI adianta que a campanha "A morte por afogamento é rápida e silenciosa", visa sensibilizar e prevenir afogamentos de crianças e jovens, alertando também para a necessidade de se tomarem medidas urgentes, nomeadamente a criação de uma legislação para as piscinas que obrigue à sua proteção com uma barreira vertical com pelo menos 1,10 metros.

Para a APSI, é urgente criar um enquadramento legal para todo o tipo de piscinas - uso doméstico familiar, condomínios, empreendimentos turísticos, alojamento local, piscinas públicas e privadas para a prática da natação e atividades na água.