Actualidade

A Associação de Desenvolvimento Terras de Sicó apresenta hoje uma proposta de classificação de paisagem protegida para aquele maciço, que se insere numa estratégia mais ampla que passa pela criação da rede de aldeias de calcário.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da entidade que reúne os municípios de Condeixa-a-Nova, Penela, Ansião, Pombal, Alvaiázere e Soure, dos distritos de Coimbra e Leiria, disse que a preservação da paisagem se insere numa "estratégia de desenvolvimento local".

"A paisagem por si é certamente a questão da valorização do património ambiental paisagístico e da preservação da biodiversidade, que é um elemento diferenciador do território", sublinhou Luís Matias, que preside também ao município de Penela, no distrito de Coimbra.