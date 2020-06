Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, revelou hoje no parlamento que interveio, "sem ser na praça pública", para alertar que "era inadmissível" haver retaliações da administração da Casa da Música contra trabalhadores.

"As situações que existiam de retaliação em relação a alguns trabalhadores, houve intervenção da ministra no sentido de alertar que a situação era inadmissível. Foi feito sem ser na praça pública", disse Graça Fonseca, sublinhando que "nunca deixou de, em articulação com o conselho de administração, saber a situação".

A ministra falava no parlamento no debate de urgência pedido pelo PSD sobre o "estado atual da Cultura em Portugal".