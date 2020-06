Covid-19

(CORREÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO) Porto, 26 jun 2020 (Lusa) - O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, afirmou hoje que o município tem capacidade para resolver o problema económico "imediato" provocado pela covid-19 através do endividamento, garantindo que não vai aumentar os impostos aos portuenses.

"O próximo ano vai ser extremamente exigente e temos a capacidade de resolver o problema imediato através do endividamento. Chegou o momento da devolução, de ser o município capaz de injetar dinheiro na cidade", disse o autarca na sessão da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu pela primeira vez de forma presencial, na quinta-feira, depois de a covid-19 assolar o país. (CORRIGE REFERÊNCIA À FORMA COMO DECORREU A ASSEMBLEIA MUNICIPAL, QUE FOI PELA PRIMEIRA VEZ PRESENCIAL DESDE A PANDEMIA).

As declarações de Rui Moreira surgem depois de o deputado Rui Sá da CDU ter referido, no âmbito da discussão sobre as contas de 2019, que o município ia ter uma "quebra na receita relativamente ao Imposto Municipal de Transações (IMT), derrama e taxa municipal turística".