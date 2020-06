Actualidade

A organização Human Rights Watch (HRW) apelou hoje aos líderes do Sudeste Asiático para que adotem urgentemente planos concretos para solucionar a crise enfrentada pela minoria rohingya em Myanmar (ex-Birmânia) e no estrangeiro.

"Os líderes da [Associação das Nações do Sudeste Asiático] ASEAN, que não fazem quase nada há anos, devem repensar dramaticamente a sua abordagem da crise dos rohingyas", disse Brad Adams, diretor da Human Rights Watch para a Ásia, num relatório hoje publicado.

"Uma resposta regional coordenada é desesperadamente necessária para proteger os rohingyas em Myanmar, nos campos de refugiados no estrangeiro e no mar (por onde estão a fugir), enquanto Myanmar é pressionado a tomar as medidas necessárias para que esta minoria volte para casa com segurança", declarou Adams.