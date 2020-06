Novo Banco

O Governo mandatou a consultora Deloitte para fazer uma nova auditoria ao Novo Banco, obrigatória após a injeção de capital feita em maio pelo Fundo de Resolução, disse fonte oficial do Ministério das Finanças à Lusa.

Em resposta à Lusa, fonte oficial afirmou que, após a última injeção de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco, no valor de 1.035 milhões de euros, foi "imediatamente dado cumprimento ao procedimento previsto na lei para a realização de nova auditoria especial".

Assim, referem as Finanças, em 12 de maio foi pedido ao Banco de Portugal a proposta de designação da entidade independente, que o banco central indicou em 29 de maio que deveria ser a Deloitte.