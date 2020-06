Covid-19

Os passageiros do território continental que pretendam viajar para os Açores vão passar a poder realizar testes de despiste ao coronavírus SARS-CoV-2 em laboratórios do continente, anunciou hoje o Governo Regional.

"O Governo dos Açores vai alargar ao continente, a partir de 01 de julho, a rede de laboratórios de análises de despiste da covid-19, através de convenções com laboratórios privados e do setor social, agilizando, também por esta via, os procedimentos para quem pretende viajar para a região", diz uma nota do executivo.

Na prática, segundo a Secretaria Regional da Saúde, "os cidadãos poderão escolher o laboratório no qual pretendem fazer o seu teste de despiste do novo coronavírus entre a lista de entidades convencionadas, que será divulgada no Portal do Governo dos Açores, devendo apresentar comprovativo de reserva e pagamento da viagem entre o território continental e a Região Autónoma dos Açores".