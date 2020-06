Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Londres, 26 jun 2020 (Lusa) - O jovem britânico que empurrou uma criança de uma varanda do museu Tate Modern de Londres em agosto de 2019 foi hoje condenado a 15 anos de prisão por um tribunal londrino. (CORRIGE O NÚMERO DE ANOS DE PRISÃO: 15 E NÃO SEIS)

Em dezembro, durante o seu julgamento no tribunal criminal de Old Bailey, na capital do Reino Unido, Jonty Bravery, com 17 anos na altura do incidente, declarou-se culpado de empurrar a criança de seis anos do 10.º andar do museu.

O incidente deu-se a 04 de agosto, quando o adolescente britânico empurrou a criança francesa, que se encontrava de visita à capital britânica com a família, de uma plataforma de observação da Tate Modern, à altura do 10.º andar.