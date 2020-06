Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje os investidores para o facto da entidade Libra Markets não estar autorizada nem registada para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

"A CMVM alerta para o facto da entidade Libra Markets, detentora do website https://libramarkets.com/ não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários", refere.

A CMVM adverte também que a referida entidade não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira.