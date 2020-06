Actualidade

A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) aponta os voos para EUA e Brasil e as ligações aos principais 'hubs' europeus como "serviços mínimos" que a TAP deve assegurar para a região Norte "a curto prazo".

Em comunicado, a associação diz ter apresentado hoje esta proposta à TAP, no âmbito da plataforma de cooperação recentemente criada com a companhia aérea e numa altura em que a questão da recuperação das rotas aéreas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro está em cima da mesa.

Segundo sustenta, a "resposta basilar" a assegurar pela TAP "passa, por um lado, pela capacidade imediata da transportadora retomar os voos de longo curso - assim que as autoridades nacionais o permitam - para mercados de grande releva^ncia para a regia~o, como os EUA e o Brasil".