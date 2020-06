Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos suspeito do homicídio qualificado do padrasto e de um crime de furto nas Caldas da Rainha, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ avançou que a detenção ocorreu na quinta-feira, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria.

De acordo com as autoridades policiais, o arguido ter-se-á deslocado à residência da vítima, no início de junho, e tê-la-á agredido com pelo menos três golpes na cabeça, tendo abandonado o local sem prestar qualquer assistência.