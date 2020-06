Actualidade

O administrador hospitalar Carlos Santos, de 59 anos, iniciou hoje funções como presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), confirmou à agência Lusa fonte do Ministério da Saúde.

A mesma fonte adiantou que o despacho de nomeação foi assinado na quinta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, com efeitos imediatos.

O Diário de Coimbra, na sua edição de hoje, já referia a mudança no conselho de administração do CHUC.