Actualidade

O líder de um grupo de contrafação de notas de 50 e 10 euros foi hoje condenado pelo Tribunal de Coimbra a oito anos de prisão, pela prática do crime de contrafação de moeda.

O tribunal de júri deu como provados todos os factos presentes na acusação, considerando as declarações do arguido - que negou a acusação - como "manifestamente incoerentes e sem sentido", afirmou o presidente do coletivo de juízes, durante a leitura da sentença.

O homem de 34 anos, natural de Arcos de Valdevez, era suspeito de liderar um grupo de quatro pessoas que se dedicava à produção de notas de euro, tendo produzido, pelo menos, 24.775 notas de 50 euros e 10 euros, entre 2017 e 2019, que foram distribuídas por vários países da Europa, através da sua venda na 'darknet'