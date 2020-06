Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje os investidores para o facto da MoneyTreeInvestment não estar autorizada nem registada para exercer qualquer atividade de intermediação financeira.

"A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o facto da entidade MoneyTreeInvestment, detentora do 'site' https://www.investmentmoneytree.com, não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal", lê-se num alerta do supervisor do mercado de capitais.

A CMVM diz ainda que aquela entidade não está legalmente autorizada a realizar publicidade ou prospeção de clientes com o objetivo de celebrar contratos de intermediação financeira.